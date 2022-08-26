Balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazır

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde balıkçılar, denize açılacakları 1 Eylül’ü heyecanla bekliyor.

Teknelerinin bakımını yaparak ve ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, ilçede balıkçıların 1 Eylül’de “vira bismillah” demeye hazır olduğunu söyledi. Bu sene balığın bol olduğunu belirten Bıçakcı, “Geçen yıl balık açısından kıt bir sezon geçirdik. Palamut yiyemeyen balıkçılarımız bile oldu fakat bu yıl palamut fazla.” diye konuştu. Bıçakcı, kooperatiflerine kayıtlı 80 balıkçının olduğunu aktararak, “Karasu’da midyeci, salyangozcu, gırgır ve trol ile avlanan balıkçılarımız var.” dedi. AA

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