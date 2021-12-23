Balıkesir'de bir evde patlama meydana geldi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kocaavşar Mahallesi'nde Celal Eroğul'a ait evde ocağın açık bırakılmasının ardından gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibinin yanı sıra 112 Acil Servis ve jandarma görevlileri sevk edildi. Olayda yaralanan ve İvrindi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Celal Eroğul'un eşi Refiye Eroğul'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği ev adeta harabeye dönerek kullanılamaz hale geldi. Çevredeki 10 binada ise hasar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. AA

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