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28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Balıkesir'de sürücüler zor anlar yaşadı

28 Eylül 2022, Çarşamba 15:39
Balıkesir'de etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağış, kent merkezinde saat 11.00 sularında başladı.

Adnan Menderes ve Kuva-yi Milliye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücü ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Özellikle Edremit Caddesi'nde biriken su, trafikte aksamaya neden oldu.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.

AA

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