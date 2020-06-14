Balıkesir'den üzücü haber!

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprünün korkuluklarına çarpan araçta bulunan aynı aileden 6 kişi vefat etti.

Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı. Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı. Sürücü ile araçta bulunan babası Mehmet Naci (90), eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) kaza yerinde vefat etti. Cesetler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi. İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı. Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi. AA

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