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18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Balıkesir - Kepsut'taki yangın kontrol altına alındı

17 Temmuz 2022, Pazar 20:00
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri, uçakları ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

"Yangının çıkış sebebiyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Vali Hasan Şıldak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hem havadan hem de karadan çok hızlı, seri ve etkili müdahaleler yapıldığını söyledi.

Şıldak, bölgede iyi bir koordinasyon sağlandığını belirterek, "Şu an itibariyle yangının kontrol altında olduğunu ve bütün yangın bölgesinin çevresinin sarıldığını, çevrelendiğini ifade etmek istiyorum. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

Rüzgarın hızının gün içinde 70 kilometreye kadar çıktığını, şu anda 40-50 kilometre arasında seyrettiğini aktaran Şıldak, "Gece saatlerinde rüzgarın saatteki hızının 10 kilometreye kadar düşmesini bekliyoruz. Bu bizim için büyük avantaj olacak." ifadesini kullandı.

Şıldak, yangınlarda özellikle rüzgar söz konusuysa hızlı müdahalenin çok önem taşıdığını vurgulayarak, "İlk helikopterimiz yangının çıkışından 20 dakika sonra buradaydı. 45'inci dakikada biz bütün hava araçlarımızla ilimizde bulunan 3 helikopterimiz ve 2 uçağımızla müdahaleye başlamıştık. Belediyelerimizin, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı bütün birimlerin, işletmelerin arazözleri, su ikmal araçları buraya toplanmıştı. Şu an itibariyle de 5 uçak, 6 helikopterle havadan müdahale devam ediyor. Artık bunlar soğutma çalışmalarıdır. Aktif olan sadece bir noktamız var batı hattında. Onu da biz komuta aracından sürekli irtibat halinde orman müdürlüğümüzün yetkilileriyle idare ettik." diye konuştu.

Riskin atlatıldığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti:

"Çok geçmiş olsun diyorum. Emek veren, çaba gösteren orman teşkilatımız, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, jandarmamız, vatandaşlarımız, AFAD teşkilatımız, çevre illerden gelen destek birimleri, bütün kuruluşlarımız, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yangının çıkış sebebiyle alakalı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrik hatlarından kaynaklı durumlar söz konusu olabilir. Soğutma çalışmaları bitince jandarmamız bu konuda daha sağlıklı deliller elde edip bilgilere kavuştukça bunu da sizlere açıklayacağız. Şu anda 8 yerleşim yerimizde elektrik mevcut değil. Yangın alanının içindeki elektrik direklerinin zarar görmesi neticesinde böyle bir elektrik kesintisi söz konusu oldu. Fakat Uludağ Elektrik İşletmesiyle yaptığımız görüşme çerçevesinde hızlı bir şekilde onlar da tedbir alıyorlar. Bu yerleşim yerlerini bugün jeneratörle besleyeceğiz. İlk etapta bu Karagöz Mahallesi'ne hemen jeneratör temin edilecek. Diğer mahallelerimize de gece saatlerinde jeneratörle takviye yapacağız. Yarın inşallah elektrikle ilgili sıkıntı giderilmiş olacak."

Şıldak, ilk başta 30-40 hektar alanın zarar gördüğünü düşündüklerini aktararak, "Biraz daha yüksek bir miktarda alanın olduğu görülüyor. Yani belki 50 ve üzeri bir hektardan söz edebiliriz. Bu da yapılacak hesaplamalarla ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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