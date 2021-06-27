"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Balon balığı avlayacak balıkçılara ne kadar destek verilecek?

27 Haziran 2021, Pazar 11:00
Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.

Buna göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Bakanlık, destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek veya buna kısıtlama getirebilecek.

Kıyıdan belirli uzaklıkta bertaraf edilecekler

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak.

Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneğiyle balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.

AA

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'de bir otobüs durağında askeri ''gizli belgeler'' bulundu

    İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'in avlusuna girdiler!

    Marmaris'teki orman yangınından acı haber

    Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

    Trump: Meclisi, Senatoyu ve Amerika'yı geri alacağız

    TBMM'de gündem 4. Yargı Paketi

    Meteoroloji'den Marmara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Balon balığı avlayacak balıkçılara ne kadar destek verilecek?

    İstanbul sahillerinde müsilajla ilgili son durum

    'Hukuksuzluğu kirlenmenin örtüsü yaptılar'

    Kimsenin istemediği görev

    ‘Kur’ân benim hayatım’

    'Uyuşturucuyla hep birlikte mücadele edilmeli'

    'Büyük bir deprem bekliyoruz'

    Suriye’de felaket kapıda

    5 bin 266 yeni vaka daha

    Bangladeş’te 'iklim mültecilerinin' sayısı 10 milyonu geçti

    Afrin'de bombalı saldırı: 3 sivil öldü

    Doktorlar da kaçıyor

    Fakir yolunu şaşırıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulümkâr tenkitler ve tesanüdü muhafaza
    Genel

    'Hukuksuzluğu kirlenmenin örtüsü yaptılar'
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yeni Asya hep haklıydı, bugün de...
    Ahmet BATTAL

    Baba olmadan babalık yapanlar
    Adnan NACİR

    İmrengi
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân kalesine gir ve Sünneti rehber yap
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Sanki dükkânını kapatan esnaf yok!
    Ali Demir

    Lâhikalarda duâ adabı
    Misbah ERATİLLA

    Tarık Aktekin Sivas Kampı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.