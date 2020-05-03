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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

'Bana bulaşmaz' demeyin

03 Mayıs 2020, Pazar 15:33
Sivas'ta 5 yaşındaki oğluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşen Hasan Kıraç, virüsün çok bulaşıcı olduğunu ve kimsenin "bana bulaşmaz" diye düşünmemesi gerektiğini söyledi.

Sivas Valiliğinde şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası 37 yaşındaki Hasan Kıraç ile 5 yaşındaki oğlu Ömer, kısa süre aralıklarla rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlu, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir hafta süren tedavi sürecinin ardından iyileşen baba ve oğlu, önceki gün taburcu edildi.

Cenazeden tüm aileye bulaşmış

Evde 14 günlük karantina sürecini geçiren baba Hasan Kıraç, yaptığı açıklamada, ailesinin yanına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tedavi süresince kendisine yardımcı olan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kıraç, şunları anlattı:

"Ağabeyim, Doğanşar ilçesine giderek bir cenaze törenine katıldı. Sanırım İstanbul'dan gelen vatandaşlardan birinden bu virüs ağabeyime bulaştı. İlk onda tespit edildi. Sonra da diğer ağabeyim ile onun oğluna bulaştı. Onun oğuldan da benim küçük oğlum Ömer'e, ondan da bana bulaştı. Yapılan testlerimiz pozitif çıktı. Bu süreçten sonra hastaneye yatarak tedavimizi gördük. Hastanede görev yapan doktor, hemşire, sağlık çalışanlarından Allah razı olsun, bizlere orada çok iyi baktılar. Tedavimiz ile ilgilendiler. Ne isteğimiz varsa yerine getirdiler. Devletimiz çok büyük, yurt dışında da görüyoruz. Çoğu gelişmiş ülkede hastalar tedavi edilmiyor, morglar dolu, kronik hastalara tedavi yapılmıyor, sadece gençlere bakılıyor. Ülkemizde 7'den 70'e kimseye ayrım yapılmadan tedavi uygulanıyor."

Kıraç, hastanede kendilerine her türlü imkanın sağlandığını dile getirerek, "Sadece benim ve oğlum için değil, 90 yaşındaki biri veya yeni doğmuş bir bebek için de bu seferberlik devam ediyor." dedi.

Evde ailesinin yanında olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Kıraç, "Evde olduğum için çok mutluyum. Aileme kavuştum, mutlu şekilde çocuklarımla evimizde vaktimizi geçiriyoruz. Hastanede de iyi bakılıyordu ama sonuçta kendi evinde olmak daha güzel, çok şükür şu anda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Herkesi duyarlı olmaya çağırdı

Herkesten evde kalmasını isteyen Kıraç, "Sokakta gezen vatandaşımız 'bende olmaz, bana buluşmaz' diye bir şey düşünmesinler. İlk başlarda ben de öyle düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Eşi ve 2 çocuğunun test sonuçlarının negatif çıktığını dile getiren Kıraç, ağabeylerinin ve çocuklarının da Kovid-19'u yenerek taburcu edildiğini, sadece anne ve babasının tedavisinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

AA

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