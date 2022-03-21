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21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Barajlar doldu, taşıyor

21 Mart 2022, Pazartesi 17:30
İstanbul’da son günlerde etkili olan kar yağışı ve sağanakların ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara dere yataklarında bulunmamalarını söyleyen Mermutlu, “Elmalı Barajı, Kazandere Barajı, Istrancalar’daki beş barajımız taşıyor. Ömerli Barajı’nın taşması halinde Riva Deresi üzerinde risk oluşabiliyor. Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi üzerinde, Alibeyköy Barajı taşarsa Alibeyköy Deresi üzerinde Elmalı Barajı’nın ise Göksu Deresi üzerinde risk var. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bunu tutma mekanizmamız yok” dedi.

Haber Merkezi

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