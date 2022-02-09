Barajlarda 1 günde rekor artış

İstanbul’da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı.

Geçtiğimiz gün yüzde 68.21 olan doluluk oranı dün yüzde 76.84 ölçüldü. İstanbul’da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı. Sputnik’deki habere göre İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçül-müştü. Şehre gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56’lar seviyesindeydi. Istrancalar ve Elmalı barajlarında doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Haber Merkezi

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