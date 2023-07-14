Barajlarda buharlaşma tehlikesi

İstanbul’da tehlike çanlarının çaldığı barajlar için uzmanlar sıcak havayla birlikte rekor seviyeye ulaşacak buharlaşmayla ilgili uyarıda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bu buharlaşma öncelikle havada ne kadar nem olduğuna bağlı, sonra havanın sıcaklığına bağlı, bir de rüzgar hızına bağlıdır. Bugün mesela öğle vakitlerinde Ömerli barajından her saat yaklaşık 17 bin ton su buharlaşıyor. Cuma günü bu 34 bin tona çıkacak. Melen’den Ömerli Barajına yaklaşık 100 bin ton su geliyor, bunun üçte biri cuma günü buharlaşacak demektir Çünkü sıcaklık artıyor, nem birazcık azalıyor. Rüzgar da azaldığı için çok ciddi bir buharlaşma olacak. Yaz aylarında buharlaşma barajlarımız için en büyük problemlerden bir tanesi” dedi.

Haber Merkezi