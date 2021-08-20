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21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bartın’a geçici panel köprü

20 Ağustos 2021, Cuma 17:00
Bartın’da, selden en çok zarar gören Kumluca-Abdipaşa devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Kumluca-2 köprüsünün yerine panel köprü kuruluyor.

Kumluca beldesi Ceyüpler köyü Yeni Mahalle mevkiinde bulunan ve 11 Ağustos’taki sel afetinde tamamen yıkılan köprünün yerine panel köprü kurulması için Karayolları ekiplerince çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.      

15 iş makinesi ve 50 personelle yürütülen çalışma kapsamında köprü ayağı taş tahkimat işlemi ve tabliye yıkımı yapılıyor. 36 metre uzunluğunda olacak panel köprünün yaklaşık 10 gün içinde trafiğe açılacağı bildirildi.      

Karayolları ekiplerince yarına kadar tamamlanacağı bildirilen servis yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.      

DSİ ekipleri de iş makineleriyle bölgedeki derelerde genişletme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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