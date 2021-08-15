Bartın'da ağır hasar gören evler yıkılıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde, selden en çok etkilenen Zafer köyünde ağır hasar gören evlerin kontrollü yıkımına başlandı.

Kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen selin ardından hızla bölgeye ulaşan DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, köyde yoğun çalışma yürütüyor. Suların taşıdığı kaya parçaları ve molozlar kaldırılırken, ağır hasar gören binaların da yıkımına başlandı. Fabrika yanında derenin taşması sonucu alt katı tamamen yıkılan 2 katlı ev, iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde tamamen yıkıldı. Çalışmalar sırasında kolluk kuvvetleri de güvenlik tedbiri aldı. AA

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