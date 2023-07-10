Bartın'da denize girmek 3 gün süreyle yasak

Bartın Valiliği, sağanağın ardından selin yaşandığı ilde halk sağlığının korunması amacıyla 3 gün süreyle denize girmeyi yasakladı.

Bartın'da temizlik başladı Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Nurtaç Arslan'ın başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi. İlde yaşanan sel nedeniyle deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğinin değerlendirildiği anlatılan açıklamada, halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların ve salgınların önlenmesi amacıyla il genelinde 10-11-12 Temmuz'da denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.​​​​​​​ AA

Okunma Sayısı: 370

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.