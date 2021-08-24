Başakşehir'de çöken iş yerinde yaralı ve can kaybı yok

Başakşehir'deki Masko Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya mağazası çöktü. İstanbul Valiliği, olayda yaralı ve can kaybının bulunmadığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, İkitelli'de Masko Mobilyacılar Sitesi 14/B Blok'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. Kontrollü yıkım gerçekleştirildi Çökme meydana gelen iş yerinde, itfaiye ve AFAD ekiplerince bina içerisinde birilerinin olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması yapıldı. AFAD köpeklerinin de kullanıldığı çalışmada, boş olduğu teyit edilen mobilya mağazası binası, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. "Yaralı ve can kaybı yok" İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Bugün saat 15.15’te alınan bir ihbarda, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde tek katlı bir mobilya atölyesinin çatısının çöktüğü bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup çalışmalar devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." AA

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