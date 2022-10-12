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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Başşehirde suya indirim mahkemelik

12 Ekim 2022, Çarşamba 14:25
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), pazartesi günü belediye meclisinde AKP’nin önerisi ve oy çokluğu ile kabul edilen Başkent’te suya yüzde 50 indirim kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dün mahkemeye başvurulduğunu açıkladı.

Belediye Meclisinde AKP Grubu’nun önerisi ve oy çokluğu ile suya yapılan yüzde 50 indirimi yargıya taşıdığını duyurdu.

ABB’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

“ABB Meclisi’nde AK Parti Grubu, zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi vererek çoğunluğun tahakkümüyle bu teklifi kabul ettirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim 2022 tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu. ‘Uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat hâlinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına’ talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu.”

Ankara - anka

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