Batı Akdeniz'e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. AA

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