Batı Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı, 3 bölgeye de fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı, Doğu Karadeniz, Güney Ege ile Batı ve Orta Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'de, bugün akşam saatlerinden sonra beklenen yağışlar, yarın akşam saatlerine kadar Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'de ise rüzgar yarın, sabah saatlerinden itibaren batı, kuzeybatı, doğu ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Güney Ege ile Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi ve Orta Akdeniz'de Anamur-Silifke'de de rüzgar, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde olacak. Fırtına, perşembe günü Doğu Karadeniz'de akşam, Güney Ege'de sabah, Batı ve Orta Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA

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