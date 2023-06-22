Bayram alışverişi yok, çarşı-pazar boş

Kurban Bayramı’na günler kalmasına rağmen Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı esnafı satışlardan memnun değil. Çarşı esnafı müşteri gelmediği içn ya uyukluyor ya da birbiriyle sohbet ediyor.

Turistler için uygun olan fiyatlar Türkiye’de yaşayanlara oldukça pahalı geliyor. Bayram şekeri dükkanına gelen bir vatandaş, fiyatları sorup sessizce ilerliyor. Esnaf ise “Nerede bu millet?” diyor. Çarşının tekstil satan tezgahlarında da durum gıda satanlardan farklı değil. Kıyafet satan bir dükkanda Özkan isimli genç bir esnaf, “Normalde bizim sizinle konuşacak vaktimiz olmazdı. Daha kimse gelip de bayram için kıyafet almadı. Her geçen bayram daha kötü oluyor. Turistler de olmasa zaten kepenk indireceğiz, müşteri yok.” Haber Merkezi

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