Bayram soğuk ve yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bayramda Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlı ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Yağışların Marmara, Ege’nin kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Haber Merkezi

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