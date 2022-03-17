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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar arası

17 Mart 2022, Perşembe 02:35
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün eğitim yapılmayacak.

Artvin

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 17 Mart Perşembe günü ara verileceği belirtildi.

Bu süre zarfında Artvin merkez ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde görev yapan engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent ve Güce ilçelerinde bir gün, Dereli ilçesinde ise iki gün süreyle eğitime ara verildi.

Merkez ilçenin yanı sıra Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak'taki Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu ile Erdoğan Emekli Başkomiser Galip Güngör hariç tüm köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerde ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.

Rize

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağına işaret edilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Trabzon

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde yarın tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.​​​​​​​

AA

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