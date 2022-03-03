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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Bazı il ve ilçelerde yarın eğitim yapılamayacak

03 Mart 2022, Perşembe 23:00
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitim yapılmayacak.

Bitlis

Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Denizli

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime yarın ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.

Isparta

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara yarın da sürecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar, buzlanma ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

Konya

Konya'nın 13 ilçesinde okullar yarın tatil edildi.

İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Derbent, Derebucak, Hüyük, Ilgın, Cihanbeyli, Altınekin, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Halkapınar, Akşehir, Kadınhanı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 4 Mart cuma günü uzaktan eğitim yapılacak.

Sarayönü ilçesinde ise yoğun kar yağışı sonrasında olumsuz hava şartlarının devam ediyor olması nedeniyle taşımalı eğitim ile Kadıoğlu, Çeşmelisebil, Gözlü, Yenicekaya, Özkent ve Gözlü Tigem mahallelerinde de yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

Van

Van'ın Başkale ile Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, 4 Mart Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği ifade edildi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise kar ve tipi nedeniyle ilçede taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

AA

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