Bediüzzaman Said Nursî ve Talebeleri için mevlid okutulacak

MEVLİT İSTANBUL FATİH YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ’NDE 5 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’DE TERTİP EDİLECEK.

Risale-i Nur Külliyatının müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere vefat eden tüm talebeleri için İstanbul’da 5 Ekim tarihinde mevlit okutulacak. Bediüzzaman’ın talebeleri Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Bayram Yüksel, Mustafa Sungur, M. Said Özdemir, Salih Özcan, Ahmet Aytemur, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu ve Ceylan Çalışkan ağabeylerin ruhlarına ithafen okutulacak olan mevlit, 5 Ekim 2024 Cumartesi saat 11:00’de İstanbul Fatih semtinde Yavuz Sultan Selim Camiinde Hizmet Vakfı tarafından tertip ediliyor. Mevlide herkes davet edildi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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