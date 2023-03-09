Bediüzzaman Vakfı deprem bölgesinde

Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı ve Yeni Asya Şanlıurfa İl Temsilciliği deprem bölgesini ziyaret ederek Deprem, Taziye ve Hastalar Risalesini depremzedelere ulaştırdı.

ŞANLIURFA - YENİ ASYA

Yeni Asya Şanlıurfa il temsilcisi Said Yetim; Bediüzzaman Vakfı üyesi Ömer Işıkakdoğan ve beraberindeki heyet Adıyaman, Gölbaşı, Ermenek, Malatya, Maraş, Türkoğlu, Nurdağı İskenderun, Hatay, Kırıkhan, İslahiye gibi il ve ilçe merkezlerini ve bu güzergahlardaki bazı köyleri ziyaret ettiler.

Heyet, Risale-i Nur Külliyattan Deprem, Taziye ve Hastalar Risalesini depremzede kardeşlerimize hediye ederek geçmiş olsun ve taziye ziyaretinde bulundular. 21 Şubat dolayısıyla yayınlanan ek gazetemizde geçtiğimiz her yere ulaştırıldı. Ayrıca vakıf üyelerinin yaptığı aynı ve nakdi yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Vakıf yetkilileri, “Şanlıurfa şehri kendisi depremden etkilenmesine rağmen deprem bölgesinde Bediüzaman Vakfı ve Şanlıurfa Yeni Asya il temsilciğinin yardım çalışmaları hız kesmeden devam edecek” şeklinde konuştular.