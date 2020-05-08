Berbere kendi havlunuzla gidin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, AVM’lerin, kuaför ve berberlerin açılması ile futbol liginin başlatılması kararının çok erken olduğuna dikkat çekti.

Duvar’ın haberine göre, Kurul, toplu taşımada risk oluşmaması için kurum ve kuruluşların mesai saatlerini birbiriyle çakışmayacak şekilde kaydırılmasını tavsiye etti. Kurul, önerilerini şöyle sıraladı: “Berber/güzellik salonu/kuaförlere gidecek olanlara önerimiz; herkes kendi özel havlusu, örtüsü, tarak ve fırçası ile kuaföre gitmeli, tek kullanımlık veya dezenfekte edilmiş malzeme talep etmeli, hizmet süresince hem kendisinin hem de çalışanların mutlaka maske takmasına dikkat etmeli.”

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