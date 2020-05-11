Berberler ilk müşterilerini kabul etti

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.

Faaliyete geçen berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verecek.

Kırklareli'nde berberlik yapan Barış Tıkılı, siperli maske ve eldiven takarak çalışmaya başladı.

Tıkılı, yaptığı açıklamada, özlem duydukları mesleklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Müşterilerine randevu sistemiyle hizmet sunacaklarını belirten Tıkılı, "Salgına karşı gerekli tüm hijyen tedbirlerine aldık. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmeyeceğiz. Müşteri iş yerinde de bekleyemeyecek." dedi.

Vatandaşlardan Ekrem Yılmaz ise uzun zamandır tıraş olmayı beklediğini belirterek berber koltuğuna oturdu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da berberler maske ve eldiven takarak faaliyete başladı.

Berber Osman Yiğit, gerekli tedbirleri aldıktan sonra müşterilerini randevu sistemiyle kabul ettiklerini söyledi.

Uzun aradan sonra tekrar işlerine başladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yiğit, "Halkımızın sağlığı için devletimiz karar almıştı. Dükkanlarımızı kapatmıştık. Yeni tedbirler alınıp, müşterilerin ve kendi sağlığımızın korunmasıyla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Edirne

Edirne'deki berberler de hafta sonu dezenfekte edip müşterilere hazırladıkları berber salonlarını açtı.

Önceden randevu alınması yoluyla sırası gelen müşteriler berber koltuğuna oturdu. Hem berberler hem de müşterilerin maske taktığı, bazı berberlerin ise siperli maske ile kendilerini koruduğu görüldü.

Sivas

Sivas'ta sabah saat 09.00'da dükkanlarını açan berber ve kuaförler, ilk müşterilerini kabul etti.

Belirlenen hijyen koşullarını yerine getiren berberler, randevu sistemine göre faaliyet gösteriyor.

Berber, kuaför ve güzellik salonları çalışanlarının maske kullandıkları görülürken, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkardı.

İş yerlerinde aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmediği de görüldü.

Kırıkkale

Kırıkkale'de berber ve kuaförler, sabah 09.00'da iş yerlerini besmeleyle açtı.

Alınan tedbirleri yerine getiren işletmeler, önceden randevu alan ilk müşterilerini tıraş etmeye başladı.

Sosyal mesafe kuralına uyulan iş yerlerinde çalışanların da maske ve eldiven taktığı görüldü.

Yozgat

Yozgat'ta berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra iş yerlerini açarak hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Randevu sistemiyle çalışan berber ve kuaförler ilk müşterilerini tıraş etti.

Berber İbrahim Selvi, 50 gün sonra iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Saat 09.00 itibarıyla işimize başladık, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.

Niğde

Niğde'de saat 09.00'da iş başı yapan berber ve kuaförler, gerekli tedbirlerin ardından müşteri kabul etmeye başladı.

Randevu sistemine göre müşteri kabul edilen iş yerlerinde yoğunluk oluşmadı.

Berber Ali Teke, rahat bir nefes alacaklarını belirterek, saat başı müşteri kabul ettiklerini ve randevu sistemiyle çalıştıklarını anlattı.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanacak kurallar

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.