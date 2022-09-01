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2 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Bereket duasıyla denize uğurlandılar

01 Eylül 2022, Perşembe 10:00
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar, av yasağının sona ermesi ile "vira bismillah" diyerek sezona başladı.

Yasağın sona ermesine saatler kala limanda son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, saat 00.00'da denize açıldı.

Balıkçılardan Halil Kurt, büyük umutlarla denize açıldıklarını söyledi.

Denizde şu an palamut olduğunu belirten Kurt, 2022-2023 balıkçılık sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl palamuttan umutlu olduklarını belirten Kurt, "Balıkçılık sezonumuz açıldı. Denizde emek veren bütün arkadaşlarımızın sezonu hayırlı olsun, kazasız belasız bitirmek amacıyla olsun. Denizimizde bu sene palamut balığı var. Çinekop gözüküyor, lüfer gözüküyor. İnşallah bol bereketli geçecek. Denizin iklim şartları mayıs ve nisan ayları güzeldi. Havyar zamanlarında iyi gitti, havyar tuttu. İstavrit geçen seneye nazaran daha hızlı." diye konuştu.

Limandaki bazı balıkçı tekneleri ise poyraz nedeniyle denize açılmadı.

Sinoplu balıkçılar dualarla denize uğurlandı

Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinde Sinop’ta, balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Sinop Limanı’nda düzenlenen sezon açılış töreninde, konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, balığın insanlık tarihi boyunca temel besin kaynaklarından olduğunu söyledi.

Karadeniz’de her yıl avlanan balığın yüzde 9’nun Sinoplu balıkçılar tarafından avlandığını vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

“İlimiz su ürünleri sektörü, su ürünleri işleme tesisleri, balık unu, yağı fabrikaları ve soğuk hava depoları ile bölge ve ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan bir sektör durumundadır. Bu bilgiler ışığında su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak avcılığını yapmak ve besin değerini en iyi şekilde değerini koruyarak, ayrıca muhafaza ve ambalajlama yöntemlerini geliştirerek yıl boyu tüketiminin sağlanması gerekmektedir. Denizlerimizi kirletmeden, sürdürülebilir şekilde kullanma hususunda hassasiyet göstererek, balıkçılığı sürdürebilir bir biçimde yürütmemiz şarttır.”

Karaömeroğlu, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde de bulundu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunuldu. İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından dua edildi.

Kurban kesiminin ardından balıkçılar denize uğurlandı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Barış Ayhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Rize'deki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize ağlarını bıraktı

Rize, Çayeli ve Pazar balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Gece 04.00 sıralarında ağlarını toplayan balıkçılar en çok istavrit topladı. Balıkçılar, palamut balığından ise umduğunu bulamadı.

Pazar Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Atahan 53 kaptanı Yusuf Veyisoğlu, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

Veyisoğlu, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Bu yıl işaretler güzel gözüküyor. İlk ağımızı attık. Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. Bol miktarda bekliyoruz. İnşallah tüm sezon iyi geçer." dedi.

AA

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