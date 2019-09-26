"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Beş bin sürücüye araçta sigara kullanma cezası

26 Eylül 2019, Perşembe 11:47
Emniyet ve jandarmanın yurt genelindeki 'Dumansız Araç Uygulaması' kapsamında, 5 bin 63 sürücüye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı "Dumansız Araç Uygulaması" yapıldı.

Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı.

Denetimlerde, 169 dedektör köpek de kullanıldı.

Araçlarda tütün kullanımı denetimi yapmak, aranan şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla yapılan uygulama kapsamında, 150 bin 381 araç kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken, silahlı terör örgütüne üye olmaktan bir, adam öldürmekten 2, uyuşturucu suçlarından 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yağma/gasptan 3, çocuğun istismarından bir, diğer suçlardan 645 olmak üzere toplam 693 aranan şüpheli yakalandı.

Çeşitli nedenlerle haklarında adli işlem yapılan 84 kişiden 16'sı da gözaltına alındı.

Çalışmalar sırasında 2'si çocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 3 av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 bin 160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İçişleri Bakanlığı: Kıran-4 Operasyonu başladı

    Beş bin sürücüye araçta sigara kullanma cezası

    Selman'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin dikkat çeken itiraf

    Keşmir'de 13 bin genç erkek kayboldu

    Yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti

    Yargı krizi paketle çözülmez

    Mahkemeye işi düşenin güveni çok daha az
    📷

    Tefekkür Penceresi

    İslamofobi’yle mücadele etmezsek AB projesi başarısız olur

    Savaş silâhla değil, uzlaşmayla biter

    Fransa’da gündem başörtüsü

    ‘Yaşananlar insanî bir kriz’

    MHP Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

    Boris Johnson'dan erken seçim resti

    İsrail'de hükümet kurma görevi Netanyahu'ya verildi

    ABD Litvanya'ya 500 asker yolluyor

    Erdoğan Yunanistan Başbakanıyla görüştü

    Dünya kırmızı alarm veriyor

    Sberbank CEO'su: IMF lağvedilmeli

    Ruhani: Baskı altında müzakereyi kabul edemeyiz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı reformu
    Genel

    Yargı krizi paketle çözülmez
    Ahmet BATTAL

    Kanun torbasında labirent
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Fânî olana kalbi bağlamak, kâr-ı akıl değil!
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerdeki hesaba güvenirsek yanlış yapmayız
    Abdil YILDIRIM

    Namaz kılmak yaşlanmayı geciktirir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Kitap oku, cehalet kaçsın
    Cevher İLHAN

    “Barış koridoru”ndan “koridor devlet”e…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.