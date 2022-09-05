Besiciler: Bakacak gücümüz kalmadı

Didim’de bir kasap besicilerin yaşadığı sıkıntılar için “Bu köyde yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan vardı belki şimdi 30 tane kaldı. Bakamıyoruz, bakacak gücü kalmadı” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, önceki gün Didim’in Akyeniköy, Akköy ve Balat Mahallelerinde vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşların meselelrini dinleyen Yıldız’a bir kasap besicilerin sıkıntılarını aktarırken, “Ben kasabım, temelden yetiştiriciyim ama bugünlerde yetemiyoruz. Gücümüz kalmadı, dişimizi tamamen yok ettik. Benim hem koyun hem de sığır sürüm var ama bugün yetemiyoruz artık. Yemin çuvalının 430 lira olması hayvanlarımızın sonu geldi. Ben yetiştiriciyim, eti doğruyorum vatandaşıma veriyorum. Ben kazanamıyorsam gelsinler bana hesap sorsunlar. Ben yetiştiriciyim. Bana sorsunlar ben maliyetini çıkarıvereyim. 700-800 liraya gübre alıyoruz, mazot 25-30 lira. Hayvanlarımızın yiyeceğini yetiştiremiyoruz, hayvanlarımız aç. Kardeşim var mesela açlıktan belki 10 hayvanı telef oldu. Açlıktan yok bittik. Biz de son vereceğiz. Biz de yapmayacağız. Bu köyde yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvan vardı belki şimdi 30 tane kaldı. Bakamıyoruz, bakacak gücü kalmadı. Samanın paketi 70 lira olursa nasıl baksın. Bunu nasıl baksın, sadece kuru samanla hayvan olur mu.” ifadelerini kullandı.

AK Partiden gelenleri sokmadım

Asgari ücretle çalışan vatandaş ise, “Buraya AK Partiden gelenleri sokmadım. Ben Sivaslıyım. Türkiye tarımını en iyi bilen insanlardanım ama burada asgari ücretle bakkalda çalışıyorum. Benim işim bu değil. Fidancılık yapıyordum bıraktım. Şimdi asgari ücretle çalışıyorum. Ülke ekonomisi bitti, memur bitti, çiftçi bitti, ekonomi bitti. Stratejik konumdaki tüm devlet kurumları bitti” dedi.

Aydın - anka