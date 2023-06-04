Besiciler hayvanları karantinaya almalı

ŞAP VİRÜSÜNÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN İTHALAT, İHRACAT VE KESİM MAKSATLI SEVKLER DIŞINDAKİ TÜM HAYVAN HAREKETLERİ YASAKLANDI.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin farklı illerinde geçtiğimiz aylarda görülen SAT-2 tipi şap virüsünün hayvanlar arasında yayılmasını önlemek için ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketlerini yasakladı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, besiciler ve yetkililere Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Şap hastalığının birçok viral enfeksiyonu da beraberinde getirdiğini belirten Köse, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinin hızlanacağını, bundan dolayı sıkı önlem alınması gerektiğini söyledi. Köse, “Birçok kente hayvan nakli olacak. Olası bir hastalığın yayılma riski artacak. Herhangi bir bulaşıcı hastalığın tekrardan yaşanmaması için aşılanmış, kulağında küpesi olan ve veteriner hekim tarafından sağlık raporu düzenlenen hayvanların nakline izin verilmelidir. Besiciler ise çiftliklerine yeni getirdikleri hayvanları 21 gün karantinada tutmalıdır. Bu tedbirlerin yerine getirilmemesi durumunda hastalık ortaya çıkarsa ciddi bir kırmızı et sorunu yaşanır. Hayvancılık sektörü derinden etkilenir” diye konuştu.

Haber Merkezi