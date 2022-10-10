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10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Beyaz Rahmet Palandöken'in zirvesinde

10 Ekim 2022, Pazartesi 10:54
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışı şeklinde gözlemlendi.

Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi kar yağışı ile beyaz rahmetle kaplandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.

AA

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