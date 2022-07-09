Bilecik'te selden acı haber

Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı. Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, vefat etti.

Öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, şehir merkezinde birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Ertuğrul Gazi Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir binanın zemin katı suyla doldu. Evdeki bir grup genç, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı. Sular altında kalan dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Şehir merkezinin farklı noktalarında zemin ve bodrum katlarındaki daireleri su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İstasyon Mahallesi'ndeki bir alt geçitte su birikintisi oluşması nedeniyle bir otomobil suyun içinde kaldı. Otomobilde bulunan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekibi tarafından otomobille birlikte kurtarıldı. Altyapı çalışmalarının devam ettiği yollarda çökmeler meydana geldi. Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan bir ağaç, iki katlı bir evin çatısına devrildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Eski otogar mevki ile Şeyh Edebali Türbesi yolu üzerinde de şiddetli yağış nedeniyle yolun adeta dereye dönmesi sonucu çökmeler meydana geldi. Polis, şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı. Bilecik Belediyesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine su baskını meydana gelen evler ile çöken yollarda onarım çalışması başlattı. Sele kapılan kadın vefat etti Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde oğluyla sel sularına kapılan kadın, vefat etti. Türkmen köyünde yaşayan 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen, aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapıldı. Evin yakınında bulunan vatandaşlar, Sinan Bikmen'i sudan çıkarttı. Asiye Bikmen ise sel sularıyla sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sürüklenmenin etkisiyle yaralanan Sinan Bikmen ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. AA

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