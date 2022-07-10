Bilecik'teki selde vefat eden Asiye Bikmen, dualarla uğurlandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, aşırı yağışın ardından oluşan selin, evlerinin çevresindeki duvarı yıkması sebebiyle suya kapılarak vefat eden 68 yaşındaki Asiye Bikmen'in cenazesi defnedildi.

Türkmen köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen selde vefat eden Asiye Bikmen için aynı köyde cenaze töreni düzenlendi. Vefat eden Bikmen'in selde yaralı olarak kurtulan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen de cenaze töreninde yer aldı. Sinan Bikmen, annesinin sel suyuna kapılmasının ardından arkasından suya atladığını kaydederek, "Kapıldık gittik, ondan sonra bir köşede sıkışmış bir şekilde kaldık. Sonradan ben bağırdım. Arkadaşlar duydular, geldiler." diye konuştu. Bikmen'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri, Bikmen'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. AA

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