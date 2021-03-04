Bingöl'de askeri helikopter kazası: 9 şehit

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 askerin vefat ettiği, 4 personelin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir.Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. Euronews Türkçe

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