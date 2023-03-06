Bingöl - Solhan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi. AA

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