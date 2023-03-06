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6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bingöl - Solhan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

06 Mart 2023, Pazartesi 09:47
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.57'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AA

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