Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su baskını

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev, ahır ve arazileri su bastı.

İlçede gece başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı. Dörtyol köyünde kuvvetli yağış sonrası Peri Çayı'nda taşkın yaşandı. Çaydan taşan sular köydeki bazı ev, ahır ve arazilere doldu. Vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle tahliye etti. Köy sakinlerinden Selahattin Alkan, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Yağmur yağdığında hemen sel geliyor, duvarları aşarak evlere giriyor. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi. Sedef Taşdemir de her yıl kuvvetli yağışta bu mağduriyeti yaşadıklarını söyledi. Öte yandan kent merkezinde de etkili olan sağanak dolayısıyla Küçük Sanayi Sitesi mevkisindeki alt geçidi su bastı. Alt geçit trafiğe kapatıldı. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini de su bastı. Suyun tahliye edilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. AA

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