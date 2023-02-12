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'Bir ay boyunca hasarlı binalara girmeyin'

12 Şubat 2023, Pazar 12:37
Deprem araştırma profesörleri, büyük depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntıların devam edebileceğini vurgulayarak, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Volkan Karabacak, depremin yaşanmasının ardından Kahramanmaraş'a gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgede gözlemler yaptıklarını belirten Karabacak, "Burası yıllardır çalıştığımız bir bölge, 2009 yılından beri burada TÜBİTAK kapsamında yapılmış projelerim, çalışmalarım var. Fayların yerini ve tehlikeli olduğunu zaten o zamandan beri söylüyorduk, uyarıyorduk." dedi.

Fay kırılmasının gerçekleştiğini anımsatan Karabacak, "Şu anda gerçekleşen kırılmayı arazide tam anlamıyla gözlemledik. Bundan sonra yakın zamanda halkımızı tedirgin edecek aynı büyüklükte bir deprem olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

"Bir ay boyunca evlere girmemekte fayda var"

Karabacak, artçıların devam edeceği uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu depremin artçıları da kendisi gibi büyük olacak. 7,7 büyüklüğündeki depremin artçısı da kendisinden bir eksik yani 6,5'a kadar çıkabilecek nitelikte olduğu için evler zayıfladığında bunlar tehlike yaratabilir. Şu anda en azından bir ay boyunca evlere girmemekte fayda var. Çünkü hızlıca devletin imkanlarıyla bunlar kontrol edilecek. Hangisinin hasarlı yada hafif hasarlı olduğu ortaya çıkartılacak. Bunlar yapıldığı sürece insanların evlerinden uzak durmasında fayda var. İlk bir ayda bu depremler yavaş yavaş küçülecek, sonra bir yıl boyunca biz bunları hissetmeye devam edeceğiz. 1 yıldan sonra olacak ama artık insanların hissetmeyeceği küçüklükte, sadece aletsel ölçümlerde görülecek. Daha büyük bir problem yaşama ihtimalimiz buradaki halkımız için yok."

Artçıların tehlike oluşturabileceğini bölge halkına 1 ay süreyle evlerine girmemeleri uyarısı yapan Karabacak, "Çünkü sonuçta evler zayıfladı. Bölgedeki insanlarımızın evleri çok büyük iki tane deprem atlattı. Şu anda iyi şekilde gözlemlemek lazım, uzman gözüyle bakmak lazım kolonlarda, kirişlerde zayıflama var mı? Bunları ortaya çıkarttıktan sonra zaten artçılarımız gittikçe kıymetini kaybetmiş olacak. Ondan sonra insanlar evlerine gönül rahatlığıyla girebilecek." ifadelerini kullandı.

"Daha büyük bir deprem olasılığı düşünmüyoruz"

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise bölgede deprem araştırmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan, yetkililer söylemedikçe hasarlı binalara girmemelerini isteyen Sözbilir, "Şu anda daha büyük bir deprem olma olasılığının olduğunu düşünmüyoruz. Ama tabii ki artçı depremler devam ediyor. 6,5'a yakın depremler olacak zaten AFAD da sürekli açıklıyor. Belirli bir süreye kadar hasarlı evlere girmeyeceğiz. Bunları da zaten AFAD ekipleri yeri geldiğinde söyleyecektir." dedi.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    12.2.2023 13:07:25

    Deprem bölgesindeki tüm yapıların sağlamlığı için yapı test ,Ç.Şehircilik bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum,özel-tüzel dmeeden çalışma yapsın ve canla r sonra sağlam ise yapılarda hayat başlasın.

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