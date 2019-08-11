Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Kapıkule'den çıkış yapmak için direksiyon başında bekleyen tır şoförleri, aileleri ve sevdikleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Karaman'dan aldığı yükü Çekya'ya götüren Şuayip İnanç, yaptığı açıklamada, ailesinden uzakta bayram geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Tır şoförlerinin ömürlerinin yollarda geçtiğini ifade eden İnanç, "Herkesin bayramını kutluyorum. Bir bayram daha çocuklarımızdan ayrı geçiyor. Bu onlardan ayrı üçüncü bayramım." dedi.

Şoförlerden Serdar Çelik ise Ankara'dan aldığı yükü Hollanda'ya götürdüğünü belirtti.

Bu bayramın da sevdiklerinden uzakta ve yollarda geçtiğini anlatan Çelik, "Tır şoförünün bayramı olmaz, cenazesi olmaz, düğünü olmaz, ömrü yollarda geçer. Çocuğunun büyüdüğünü görmez. Biz ne kadar erken yükümüzü götürürsek sıralarda beklemeden, bizim bayramımız odur." diye konuştu.

Çelik, ailesinin ve sevdiklerinin bayramını bu yıl da telefonda kutladığını kaydetti.