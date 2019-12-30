Bir gazete daha kapanıyor

Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, gazetenin yarın son kez basılacağını açıkladı. Albayrak, gazetenin bundan sonraki yayın hayatına nasıl devam edeceğine dair bilgilerin yarınki sayıda yer alacağını söyledi.

TürkMedya bünyesinde bulunan Star ve Güneş gazeteleri yayın hayatlarını sonlandırdı. Güneş, Akşam gazetesinin içinde bir ek olarak devam edecek. T24'e konuşan Star Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise, yarın son kez basılacağını, bundan sonraki yayın hayatına nasıl devam edeceğine dair bilgilerin yarınki sayıda yer alacağını söyledi. Medya kulislerinde Star gazetesinin internetteki yayınlarını sürdüreceği belirtiliyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra iki gazetede pek çok isimle yollar ayrılmış, Star Matbaası ve Akşam Life eki kapatılmıştı.

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