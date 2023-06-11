Bir haftada 1212 göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında, yurt genelinde son bir haftada 773’ü Afganistan, 56’sı Pakistan ve 1996’sı ise diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 825 düzensiz göçmen yakalandığına dair açıklama yapıldı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 356’sı Afganistan, 106’sı Pakistan ve 750’si diğer uyruklardan olmak üzere 1212 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 13 bin 589’u Afganistan, 1870’i Pakistan ve 27 bin 90’ı diğer uyruklardan olmak üzere 42 bin 549’a ulaştı. Haber Merkezi

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