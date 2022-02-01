Bir protesto da Samsun’da

Samsunlu esnaf Cihan Kurt, yüksek elektrik faturalarını boynuna dijital elektrik sayacı takarak protesto etti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde esnaf Cihan Kurt, işletmesine gelen bin 397 TL’lik elektrik faturasına tepki gösterdi. Kurt, önceki dönem faturasının 582 TL olduğunu bu ay ise iki katından fazla bir tutarla karşılaştığını söyledi. Faturayı ödeyen Kurt, çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kurt şunları söyledi: “Hepimizin yaşadığı ortak sorunu dile getirdim. Özellikle köylerden çokça arayanlar oldu. Çoğu insan bu durumu videodaki halime gülerek, ama faturalara da adeta isyan ederek destek veriyorlar. Bizler de protesto etmek böyle videolarla hükümeti uyarmak istiyoruz dediler. Ama onların da bu tarzda videolar yapmasını istemiyorum. Esnaf olarak bizler kendimizi bir şekilde anlatabiliyoruz ama çoğu vatandaş bizim gibi açıklayamayabilir. Sonunda sıkıntı çekmelerini zarar görmelerini istemiyoruz.”

Samsun - Anka