Birçok ilde elektrik kesintisi

Türkiye’nin birçok yerinde elekt- rik kesintisi yaşandı.

Dün sabah saat 08.45’te başlayan kesintiler İstanbul, İzmir, Ankara, Antep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa, Muğla ve Malatya’da görüldü. İstanbul’da Avrupa Yakası’na elektrik sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım’ın (BEDAŞ) resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hizmet bölgemizdeki belirli alanlarda iletim sisteminden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şirketimizin sorumluluk alanı dışında gelişen bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar yapılmaktadır” denildi. Ancak BEDAŞ, CK Enerji Boğaziçi Elektrik ve TEDAŞ gibi sitelere de erişim sağlanamıyor. Öte yandan kesinti sosyal medyada da gündem oldu. Ekşi Sözlük’te “2 ağustos 2021 elektrik kesintisi” başlığına yüzlerce entry yazıldı. Twitter’da ise #elektrikkesintisi etiketi birinci sıraya yükseldi. İnternet gözlemcisi NetBlocks da kesintileri doğrulayarak Türkiye’de internete erişimde azalmalar olduğunu belirtti.

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.