Birkaç hafta sonra yasaklar gevşeyebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs tedbirlerinde ‘gevşeme’nin nasıl gerçekleşeceğini RS FM’de Atilla Güner’e anlattı.

Prof. Azap, alınacak gevşetme kararlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Salgının nereye doğru gideceği ve nasıl yönetileceği konusunu kuruldaki halk sağlığı bilim insanları çalışıyor. Onların çalışmalarına göre gevşetme politikaları belirlenecek. Tedbirleri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. DSÖ bizimle ilgili iyimserlik halindeyse bunun tek bir sebebi var, önlemleri alıyor ve uyguluyor olmamız. Tedbir almayı bırakırsak 2. dalgayı yaşarız. Koronavirüs’e karşı toplumda oluşan kitle bağışıklığı henüz bu virüsün yayılmasını durduracak düzeyde değil (…) Önümüzdeki birkaç haftayı iyi izlememiz gerekiyor. Şehirler arası yolculuk şu an yasak; meselâ ilk olarak şehir karantinaları kaldırılabilir. Ardından sokağa çıkma yasakları gevşetilebilir. Bazı dükkânlar açılabilir onlara da kurallar getirilir. Tedbirleri gevşetmek, tedbirleri koymaktan daha zor. Hangi derecede gevşetmek gerekir, ne zaman gevşetmek gerekir, ya da nasıl takip edilecek. Uygulanan bütün yasaklar sosyal mesafeyi korumak için yapılıyor. Her şey yolunda giderse biz de gevşetmeye başlayacağız.”