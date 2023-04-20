Bitlis'te bir minibüs şarampole devrildi: 13 kişi yaralandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında sağlık personelinin bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinden Diyarbakır'a giden 06 BOL 378 plakalı minibüs, Ovakışla-Bulanık kara yolunda, henüz belirlemeyen nedenle şarampole yuvarlandı. Aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 2'si çocuk 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ahlat, Tatvan ve Bulanık'taki hastanelere kaldırıldı. AA

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