Bitlis’te cami elektrikleri kesildi

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki üç caminin elektriği, ödenmeyen faturalar nedeniyle üç gün önce kesildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, “Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama ‘Basına veriyorum’ dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar” dedi. Güroymak’ın Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk Camii, Nur Camii ve Gültepe Camii, üç gün önce elektriksiz kaldı. Dağıtım şirketinin yetkilileri, faturaların ödenmemesi üzerine üç caminin elektriğini kesti. Sadece Gölbaşı’ndaki yeni camiye ait ödenmemiş 6 faturanın toplam tutarının 7 bin 41 lira 95 kuruş olduğu öğrenildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, üç camiinin üçünün de yaklaşık 7 aylık biriken faturasının olduğunu, kesinti nedeniyle ezan okunamadığını söyledi. Bitlis - anka

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.