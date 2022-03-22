Bitlis’te çığ riski: 40 ev boşaltıldı

Dideban Dağı yamacındaki mahallede yapılan incelemenin ardından evlerini boşaltan vatandaşlar, polisevi ve otellere yerleştirildi.

Bitlis’in Gazibey Mahallesinde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Dideban Dağı yamacındaki mahallede yapılan incelemenin ardından evlerini boşaltan vatandaşlar, polisevi ve otellere yerleştirildi. İl AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, şöyle konuştu, “İhbar üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirerek gerekli ön incelemeleri yaptık. Son zamanlarda bölgemizde yaşanan kar yağışından dolayı çığ patikalarında yoğun kar birikintisinin olduğunu gördük. Çalışmalarımızla olası çığ afetinden etkilenebilecek 40 hanenin risk altında olduğunu tespit ettik. Valimiz Oktay Çağatay ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay ile yaptığımız istişareler sonucu vatandaşlarımızın can güvenliği için bu 40 hanenin geçici olarak boşaltılması kararı aldık.” AA

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