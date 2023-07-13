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13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

"Bizim bu halimizi görenler şaşırıyor"

13 Temmuz 2023, Perşembe 13:57
Türkiye'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki sıcaklık farkı 40 dereceye çıktı ancak sıcaklığın yüksek kesimlerinde sıfır dereceye düştüğü ve sobaların kaldırılmadığı Ardahan'da bazı evlerin bacalarından duman tütüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, dün en yüksek sıcaklık Şırnak Cizre ve Silopi ilçelerinde, en düşük sıcaklık ise Bayburt ve Ardahan'da kayıtlara geçti.

Dün en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,3 derece ile Bayburt'un Yaylalar köyünde ölçüldü, bu köyü Ardahan'ın Çıldır ilçesi 0, Göle ilçesi Çullu köyü 0,2 derece ile takip etti.

En yüksek sıcaklık ise 40,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaydedildi, Cizre'yi 40,8 dereceyle Silopi, 40 dereceyle Antalya'nın Serik ilçesi izledi.

Türkiye'de güneydeki sahil kentleri başta olmak üzere çok sayıda ilde bunaltıcı sıcak hava yaşanırken, Ardahan'ın yaylaları ile birçok noktasında sobalar daha kaldırılmadı.

Antalya, Muğla başta olmak üzere sahil kentlerinde insanların sıcaktan bunalıp denize girdiği bu günlerde, Ardahan'ın kırsalında özellikle akşamları sobaların yakılması zorunlu oluyor.

Ardahan'ın ortalama 2000 rakımdaki noktalarında yaz mevsimi kısa sürüyor. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35-40 dereceye kadar düştüğü bölgelerde yaz akşamları da serin geçiyor. Bu nedenle bazı ev ve iş yerlerinde sobalar kaldırılmıyor. Hava sıcaklığının düştüğü günlerde kimi vatandaşlarca soba yakılıyor.

Bazı vatandaşlar, temmuz ayında akşam dışarıya çıktığında üşümemek için kalın kıyafetler tercih ediyor.

Kentte meteoroloji istasyonlarının bulunduğu Çıldır'da 12 Temmuz'da sıcaklık 0, Göle ilçesinde 0,8, Göle'nin Çullu köyünde 0,2 ve Yavuzlar köyünde 0,8 derece olarak kayıtlara geçti.

"Bizim bu halimizi görenler şaşırıyor"

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bulunan ve her sene karın ilk düştüğü yerlerden biri olan merkeze bağlı Yaylacık köyünde yaşayan 83 yaşındaki Mustafa Demirbaş, kıştan çıkmalarına rağmen hala soba yaktıklarını söyledi.

Sobasız yaşamın bölgede şimdilik mümkün olmadığını dile getiren Demirbaş, "Birçok bölge sıcaktan kavruluyor bizler de duyuyoruz ancak biz hala soba yakıyoruz. Bizim bu halimizi görenler şaşırıyor ama gerçekler bunlar. Tabii ki bu durum bizi masrafa sokuyor. Yapacak bir şey yok. Şartlarımız bu. Her tarafta yaz sıcakları hakimken biz hala sobanın başındayız." dedi.

Sobanın keyfini çıkarmak için demlenen çayı yudumlayıp ney çalan Demirbaş, ev halkına da neşeli ortam yaşatıyor.

Demirbaş'ın kızı Songül Demirbaş ise soba yakmalarını başka şehirlerdekilere anlatamadıklarını belirterek, "İnsanlara 'Biz hala soba yakıyoruz' dediğimizde bize inanmıyorlar çünkü onlar sıcaktan kavrulurken bizim burada soba yakmamız çok inandırıcı gelmiyor. Bizim bu halimizi görenler şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

AA

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