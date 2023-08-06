Bodrum’da kuraklık tehlikesi

Bodrum’un su kaynaklarından biri olan Karacahisar’ın Suçıkan mevkiisindeki akarsular, kömür madeni kurulacağı gerekçesiyle sondajlanarak yeraltına itildi.

Bodrum’un su kaynaklarından biri olan Karacahisar’ın Suçıkan mevkiisindeki akarsular, kömür madeni kurulacağı gerekçesiyle sondajlanarak yeraltına itildi. Karacahisarlı bir vatandaş kuruyan kaynak suları ve bozulan ekolojik denge ilgili şöyle konuştu:

MİLAS’IN EN GÜZEL SU KAYNAĞI

“Burası sadece Karacahisar’ın su bölgesi değil, tüm Milas’ın en güzel su kaynaklarının olduğu yer. 2014 yılına kadar burada 38 tane göze vardı ve o kadar güzel su kaynardı ki içme suyunu buradan herkes alırdı. 2014 yılında bir ekip geldi, kömür sahası ilan edildi buralar hep. Karacahisar dahil Milas’ta 18 tane köy. Bize söylendi; Kuzuyaka, Kısırlar’a kadar gidilecek. O zaman sondajlar yapıldı, kömürün üzerinde çok büyük su var. Buradan çıkan 38 tane gözenin suyu kömürün üzerinde olduğu için o suyu kömürün altına çekip işlemek amacıyla buraya ekipler gönderdiler. Sadece Karacahisar bölgesinde, gelen ekiplerin söylediğine göre ‘50 tane kuyu açmamız lazım ki bu suyu kömürün altına çekebilelim.’ Tabii köylülerin bazıları müsaade etti ama biz bu bölgede, Suçıkan bölgesinde kesinlikle buna müsaade etmedik.”