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19 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bodrum’da su kıtlığı

19 Ekim 2023, Perşembe 17:15
Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye su kıtlığı nedeniyle evlere tankerlerle su sağlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yazılı açıklamasında Bodrum’a su sağlayan barajların da kapatılmasıyla ilçede son günlerde su sıkıntısı olduğunu söyledi. Aras, Bodrum’daki muhtelif su kuyularından temin ettikleri suları vatandaşlara ulaştırmak için ‘çaba gösterdiklerini’ söyledi. Aras, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’nde alınan taleplerin ilgili müdürlükçe kayda alındığını, vatandaşların hanelerine sırasıyla su takviyesi edildiğini aktararak “Toplam yedi araçla su takviyesi hizmetlerimize planlı olarak devam edeceğiz” dedi. Ağustos-ekim arasında Bodrum’un birçok mahallesindeki 915 haneye tankerlerle 2 bin 432 ton su verildiği bildirildi.

Haber Merkezi

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