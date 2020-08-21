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21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı

21 Ağustos 2020, Cuma 20:00
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 helikopter, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Nedeni tespit edilmeye çalışılan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

AA

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