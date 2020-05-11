Boğaz trafiğinde normalleşme yoğunluğu

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da dün sabah saatlerinde Boğaz Köprüsü’nde trafik yoğunluğu gözlendi.

Uzmanların erken olduğunu ve riskin yüksek şekilde devam ettiği yönündeki uyarılarına rağmen hükümetin geçen hafta açıkladığı “normalleşme” adımları kapsamında, kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alış veriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler dün itibarıyla faaliyete geçti. Halk sağlığı uzmanları gerekmedikçe dışarı çıkılmaması yönündeki tavsiyelerine devam ederken, “normalleşme” adımlarının ilk gününde sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Boğaz Köprüsü’nde trafik yoğunluğuna sebep oldu.

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